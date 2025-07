Corriere Fiorentino svela: “Al-Qadsiah pronto a rilanciare sull’ingaggio per Kean”

Sono i giorni della clausola di Moise Kean. E se è vero che Kean preferirebbe di gran lunga restare in Europa e nel calcio di un certo livello è altrettanto innegabile che una proposta da oltre 15 milioni netti all’anno non può lasciare totalmente indifferenti. Novità delle ultime ore, starebbe per arrivare un ulteriore rilancio. Nel frattempo le orecchie resteranno tese verso l’Inghilterra visto che è la Premier, e per il momento Manchester United e Arsenal in particolare, il pericolo principale per la Fiorentina. Difficile per Moise, forse impossibile, dir no se a farsi avanti fosse una società come quelle. Per ora però, a parte qualche sondaggio e presa di informazioni, da quelle parti nessuno si è detto realmente pronto a pagare la clausola. Stesso discorso per quanto riguarda il Milan. La stima di Allegri è certa e conclamata, ma i rossoneri ad oggi non sono nelle condizioni di fare un investimento del genere. Lo riporta il Corriere Fiorentino.