Corriere fiorentino sui terzini: "L'ultimo nome per le corsie esterne è Holm del Bologna"

L'indiscrezione del Corriere fiorentino sul terzino bolognese. Sarebbe lui un possibile rinforzo per la difesa di Grosso.

Dei vari profili fin qui seguiti sulle corsie laterali resta al momento quello di Koleosho il più vicino al Viola Park nei prossimi giorni, ma il recente ritorno del Paris Fc nella trattativa con il Burnley ha complicato i piani di Paratici, sì disposto ad attendere ma non a rilanciare ancora per il prezzo del cartellino. Insomma sarà l’azzurro Under 21 a decidere tra la serie A e la Ligue 1 e mentre in casa viola resiste l’ottimismo si seguono anche altri interpreti.

Nel 4-3-3 del prossimo anno dovranno essere almeno 4 gli esterni di ruolo, per questo la Fiorentina ha preso informazioni anche su Bakayoko del Lipsia, Noa Lang del Napoli (ma reduce dal prestito al Galatasaray) e Zhegrova della Juventus. Tre candidati ai quali aggiungere nomi non ancora usciti, con l’aggiunta di quel Solomon non confermato a fine stagione ma per il quale i viola potrebbero tornare al tavolo del Tottenham se le cifre del riscatto da 10 milioni dovessero abbassarsi. Di fronte a così tante idee, l’ultima porterebbe al bolognese Holm per regalare un nuovo terzino a Grosso, è inevitabile considerare anche più di una cessione, seppure tra le uscite avviate ci sia il solo Amatucci prossimo ad accasarsi al Deportivo La Coruna per 2,5 milioni.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere fiorentino