Corriere Fiorentino: “Sohm potrebbe fare comodo a Grosso, la Fiorentina lo pagò 16 milioni”

Sohm non è riuscito ad imporsi né a Firenze, né nei sei mesi a Bologna

Un’operazione, quella che l’ha portato in viola, nella quale è rientrato anche Sohm. Pagato anche lui quasi 16 milioni, non è riuscito a imporsi né a Firenze né nei 6 mesi in prestito a Bologna. Eppure, per caratteristiche, potrebbe anche far comodo al tecnico. Una cosa è certa: qualsiasi sia il budget che affiderà a Paratici, Commisso chiederà che venga speso molto meglio rispetto al recente passato. Lo riporta il Corriere Fiorentino.