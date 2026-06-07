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Corriere Fiorentino: “Sohm potrebbe fare comodo a Grosso, la Fiorentina lo pagò 16 milioni”

Sohm non è riuscito ad imporsi né a Firenze, né nei sei mesi a Bologna

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 giugno 2026 09:56
Corriere Fiorentino: “Sohm potrebbe fare comodo a Grosso, la Fiorentina lo pagò 16 milioni” - Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Sohm
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Un’operazione, quella che l’ha portato in viola, nella quale è rientrato anche Sohm. Pagato anche lui quasi 16 milioni, non è riuscito a imporsi né a Firenze né nei 6 mesi in prestito a Bologna. Eppure, per caratteristiche, potrebbe anche far comodo al tecnico. Una cosa è certa: qualsiasi sia il budget che affiderà a Paratici, Commisso chiederà che venga speso molto meglio rispetto al recente passato. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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