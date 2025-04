Corriere Fiorentino sicuro: “La Fiorentina ha l’obiettivo di qualificarsi in Europa League e vincere la Conference”

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi ci racconta che “La Fiorentina vuole l’Europa che conta, senza rinunciare al sogno di alzare la Conference al cielo”. Questo sarebbe l’obiettivo che la viola si è proposta secondo il noto quotidiano. La Fiorentina continua la sua corsa verso l’Europa con una vittoria prestigiosa contro l’Atalanta, firmata dalla potenza devastante di Moise Kean.

Il bomber viola ha sfrutta una grossa ingenuità di Hien per sorprendere il portiere atalantino Carnesecchi. Con questo gol, Kean aggiorna il suo impressionante bottino stagionale, conquistando la standing ovation al momento della sostituzione. I viola, ora settimi in classifica, agganciano la Lazio e restano in scia per un posto in Champions League.

La Fiorentina ormai non è però solo Moise Kean, la squadra di Palladino domina il match, mostrando aggressività e qualità nel palleggio. Nonostante le occasioni sciupate nella ripresa da Ranieri e Gudmundsson, i viola controllano la gara senza soffrire. L’Atalanta nonostante un grande tridente offensivo iniziale conclude la partita senza tirare. Con questa vittoria, Palladino conferma il suo status di “ammazzagrandi”, aggiungendo Gasperini alla lista delle sue illustri vittime.