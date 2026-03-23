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Corriere Fiorentino sicuro: “Fiorentina totalmente padrona di sé stessa e del proprio destino”

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino sicuro: “Fiorentina totalmente padrona di sé stessa e del proprio destino”

Redazione

23 Marzo · 09:00

Aggiornamento: 23 Marzo 2026 · 09:00

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Fiorentina

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Ha dimostrato di avere più forza dell'Inter a vincerla

Dicono che nel calcio dei tre punti un pareggio sia una mezza sconfitta. Falso. E il pareggio di ieri sta lì a dimostrarlo. Perché è vero, la Cremonese si è rifatta sotto, ma mai come oggi si ha la percezione di una squadra totalmente padrona di sé stessa e del proprio destino. Una squadra capace ancora una volta di reagire e addirittura, nel finale, di aver più voglia e forza dell’Inter per provare a vincerla. Certo. La strada resta lunga ma se la Fiorentina è questa, e ormai gli indizi si stanno trasformando in prova, allora si può guardare al rettilineo finale con un pizzico di giustificato ottimismo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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