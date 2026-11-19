L'analisi Corriere fiorentino: "Si soffre dopo le soste, dal 2021 a oggi solo Palladino ha saputo sfruttare i giorni di pausa"

Sulla carta la Fiorentina con soli sei giocatori convocati ha tra le mani un vantaggio, visto che ben sedici squadre (compreso il Monza) ne hanno avuti di più

Il mantra dev’essere uno: scacciare quello che magari non sarà un tabù, ma sicuramente una pessima abitudine. La Fiorentina, infatti, ha coltivato un rapporto tribolato con le soste, trasformando in più occasioni una potenziale risorsa in una difficoltà.

L’esempio è dietro l’angolo — legato al modo in cui i viola sono usciti dai blocchi dopo la lunga pausa tra settembre e ottobre perdendo 2-1 a Genova — ma in realtà la questione affonda le proprie radici prima nel tempo. Dal 2021, infatti, l’unico allenatore che ha saputo gestire (risultati alla mano) le soste è stato Palladino nel 2024-25: dopo la sconfitta di settembre con l’Atalanta la squadra allenata dall’attuale tecnico del Bologna inanellò tre vittorie su tre dopo le successive interruzioni contro Lecce e Como in trasferta e poi a marzo con l’Atalanta (e sarà un caso ma lo stesso Palladino dopo l’ultima stop con il Bologna ha messo insieme 4 vittorie su 5 gare).

Ben più complesso il rapporto di Italiano: nel suo triennio in viola dopo le varie soste per gli impegni delle Nazionali sono arrivati in campionato vari k.o, come quelli con Venezia e Lazio (2021-22), con l’Atalanta (2022-23) e con Empoli e Milan (2023-24). Particolarmente significativa la ripresa dopo la lunghissima sosta per il Mondiale in Qatar a fine 2022: i viola il 4 gennaio 2023 non andarono oltre un 1-1 in casa con il Monza (di Palladino) raccogliendo poi una sola vittoria nelle successive sette in serie A. Dal 2025 la situazione complessiva della Fiorentina si è aggravata e con essa quella dei risultati dopo le pause: con Pioli, nel 2025-26, dopo la prima sosta di settembre arrivò la sconfitta per 3-1 in casa con il Napoli, a cui poi seguì quella con il Milan di ottobre, dopo il secondo break.

Con l’avvento di Vanoli i risultati sono rimasti frammentati: il tecnico viola ha iniziato bene, con un punto dalla gara del Franchi con la Juventus (gara a cui fecero seguito però tre sconfitte) dopo la sosta di novembre, e poi una preziosissima vittoria di Verona per 1-0 a inizio aprile. Nella stagione in corso, invece, la lunga e anomala sosta — dal 20 settembre al 10 ottobre — ha prodotto tutt’altro che benefici per la Fiorentina. Dopo i 4 punti ottenuti con Venezia e Napoli la squadra viola aveva coltivato tante speranze — anche per il rientro di giocatori come Fagioli e Ndour rinfrancati dalle rispettive avventure tra Nazionale e Under 21 — infrante però a Marassi con una sconfitta per 2-1 considerabile, per alcuni aspetti, uno dei punti più bassi della stagione viola. Quella è stata peraltro l’unica partita sotto la guida di Vanoli in cui Oulai e Fagioli si sono visti insieme in campo: l’esperimento, durato 45 minuti, non è stato più riproposto fino a oggi.

Sulla carta la Fiorentina con soli sei giocatori convocati ha tra le mani un vantaggio, visto che ben sedici squadre (compreso il Monza) ne hanno avuti di più: il campo darà le risposte del caso. Da sosta a sosta i viola hanno raccolto 5 punti in 6 partite, e per chiudere l’anno (considerando la pausa natalizia del 27 dicembre) la Fiorentina avrà cinque partite di campionato: da Monza, per sfatare una pericolosa consuetudine, servirà una ripartenza a scatto.

Lo scrive stamattina il Corriere fiorentino