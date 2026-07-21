Corriere fiorentino: "Si raffredda la pista Koleosho, non c'è ancora l'accordo con il Burnley"

Garnacho è un acquisto fuori dalla portata della Fiorentina. Ancora in corsa i nomi di Solomon e Cancellieri.

Ricostruita la difesa con due nuovi centrali Viery e Dragusin, e ristrutturata la mediana con Atta e Ouali, ora sono gli esterni ad avere la priorità, in modo da partire alla volta di Londra con qualche opzione offensiva in più. Così se sul piano temporale l’agenda viola è pianificata, è sui profili sotto osservazione che Paratici gioca a carte coperte. Anche perché il dialogo a distanza con il Lipsia per Bakayoko, fino a poco tempo fa in cima alle preferenze, si sarebbe interrotto per le pretese tedesche troppo alte, tanto da far credere che non ci sia più l’intenzione di cedere l’esterno. In uno scenario del genere Paratici può considerare piste fin qui tenute al riparo da sguardi indiscreti, ma anche che torni su obiettivi già seguiti.

Tra questi c’è quel Koleosho di cui si parla da tempo, ma per il quale un accordo con il Burnley non c’è. Rientrati dalla tournee negli States gli inglesi continuano a pretendere più dei 10 milioni offerti dalla Fiorentina, e neppure l’offerta del Paris Fc (lievemente più alta) sembra soddisfarli. Sul mercato inglese non è da escludere un ritorno su Solomon, il cui doppio passaporto israelo-portoghese consentirebbe un bis dell’affare del gennaio scorso a prescindere dagli slot per gli extracomunitari, mentre decisamente più complicato sarebbe arrivare a Garnacho del Chelsea che tra valutazione e ingaggio pare fuori portata. Quanto a Cancellieri la Fiorentina non si è del tutto defilata, seppure l’intento sia quello d’individuare profili di maggior spessore.

Qualche metro di campo più indietro Paratici attendere infine di chiarire il futuro di Dodò (e di Fortini) per affondare su un’alternativa a Jimenez attualmente individuata in Joao Mario, mentre a sinistra completati gli ultimi dettagli per Valdepenas (il talento del Real Madrid è atteso in settimana) si cercherà un sostituto di Gosens.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere fiorentino