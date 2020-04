Tra i mancati introiti sono i diritti televisivi a rappresentare la voce più ingombrante seppure all’orizzonte si profili un braccio di ferro tra le parti in causa. Mentre le società pretendono le quote del finale di stagione, le pay-tv mettono in discussione i pagamenti per i mancati eventi, dunque servirà trovare un punto d’incontro. La fetta che incasserebbe la Fiorentina per l’ultimo terzo di stagione resta così in bilico, e non si tratta di spiccioli. Secondo i criteri dell’ultimo triennio ai viola spetterebbero circa 60 milioni di euro complessivi (conseguenza anche del sedicesimo posto dell’anno scorso) dunque oggi dalle casse societarie, senza partite e senza diritti tv, rischiano di restare fuori ben più di 20 milioni. Oltre ai diritti ci sono poi i mancati incassi delle partite casalinghe, voce ormai sempre meno dirimente nei bilanci moderni ma non per questo secondaria. Lo riporta il Corriere Fiorentino.