Corriere Fiorentino scrive: “Il miglior Bonaventura è tornato e quanto servirà ad Italiano per il finale di stagione”

Come riportato dal Corriere Fiorentino, Bonaventura, dopo aver scontato la giornata di squalifica in campionato sabato scorso contro il Milan, pare essere tornato sui suoi livelli cioè quelli dell’inizio della stagione che gli valsero l’appellativo di “Bellingham italiano” da Spalletti in Nazionale. Contro la squadra in cui è cresciuto, l’Atalanta, Bonaventura ha offerto una prestazione degna di nota dopo il mercato di gennaio dove stava per andare proprio alla Juventus, fatto che lo ha inevitabilmente colpito segnandone l’andamento, ma ora i tifosi viola si augurano che il periodo buio sia alle spalle e che da domani tornerà a risplendere anche in campionato.