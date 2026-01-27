Corriere Fiorentino rivela: “La Fiorentina cerca un mediano d’interdizione che alzi il tasso fisico a centrocampo”

In entrata, certo, ma pure in uscita visto che sono in crescita sondaggi e scenari legati a eventuali cessioni. Niente che sia già definito, perché molto verrà deciso se non nell’ultimo giorno di mercato quanto meno nel weekend in arrivo, ma abbastanza per immaginare una fine di gennaio frenetica per la dirigenza viola, chiamata a rinforzare prima di tutto una difesa che continua a fare acqua da tutte le parti, ma probabilmente anche il centrocampo dove già sono stati inseriti due giocatori.

È questa la principale novità di un lunedì di riflessioni, una giornata nella quale tra obiettivi già seguiti e idee last minute il club viola ha deciso di allargare il proprio raggio d’azione, aggiungendo a un difensore centrale da reperire sul mercato anche il profilo di un mediano d’interdizione che possa alzare il tasso fisico in mezzo al campo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.