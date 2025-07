Corriere Fiorentino: “Rinnovo Kean, la Fiorentina offre 3 milioni più bonus con clausola più alta”

Al termine della finestra temporale in cui sarà valida la clausola, il ds della Fiorentina Daniele Pradè (ovviamente su input della proprietà) tornerà all’assalto di Kean e del suo agente Alessandro Lucci per cercare di cambiare il contratto e rinnovare l’accordo attuale. L’idea, comunque già comunicata ai diretti interessati, è quella di proporre un adeguamento (si parla di un’eventuale proposta da 3 milioni netti a stagione più bonus) in cambio della cancellazione (difficile) o della revisione verso l’alto di quei 52 milioni con i quali ogni anno, dal primo al 15 luglio, chiunque potrà portarsi via il bomber senza che i viola possano difendersi. Si vedrà. Per le prossime due settimane il giocatore non ascolterà le offerte di rinnovo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.