Corriere fiorentino: "Raduno per le visite mediche il 7 e 8 luglio. Dal 24 comincia la tournée inglese"

Il programma dell'estate viola. Il tecnico verrà presentato il 9 luglio, a vent'anni esatti dalla finale mondiale di Berlino.

Al netto delle strategie di mercato che Paratici tiene lontano da occhi (e orecchie) indiscreti, Fabio Grosso ha già preparato il programma estivo della sua Fiorentina. A una cinquantina di giorni dal primo impegno dell’annata, l’esordio in Coppa Italia alla vigilia di Ferragosto, il neo allenatore si sta ancora godendo un po’ di meritato riposo, ma nel frattempo lavora per programmare l’estate viola tra mercato, amichevoli e allenamenti al Viola Park.

Nello staff tecnico, che avrà un preparatore dei portieri tra i più considerati a livello nazionale come l’ex Juventus Claudio Filippi, e il match analyst spagnolo Damià Abella che potrebbe arrivare a breve, un’altra novità potrebbe essere l’arrivo del fisioterapista toscano Andrea Magini (con esperienze al Villarreal e al Chelsea), oltre ai fedelissimi di Grosso al Sassuolo come il preparatore atletico Francesco Vaccariello e lo storico vice, quel Raffaele Longo che a Firenze ha vestito la maglia della Florentia Viola nell’anno della C2. Insomma la squadra dei collaboratori si va componendo in vista di una stagione ormai alle porte, anche perché pure per il nuovo allenatore viola le vacanze sono agli sgoccioli.

Con il raduno per le visite mediche fissato tra il 7 e l’8 luglio, in giornate in cui la Fiorentina presenterà anche le nuove maglie, il primo contatto di Grosso con la stampa dovrebbe avvenire in occasione dei 20 anni esatti dalla vittoria del Mondiale in Germania, quando l’allenatore (allora terzino) fu tra i protagonisti nonché rigorista decisivo nella finale vinta a Berlino contro la Francia.

Una presentazione a tinte azzurre che lascerà spazio a una prima parte di preparazione da svolgere al Viola Park, dove Grosso imposterà un lavoro, tattico e atletico, in linea con il 4-3-3 alla base del suo credo calcistico. D’altronde anche con i neroverdi l’allenatore romano aveva gestito le prime fasi del ritiro nel centro sportivo e caldo a parte anche a Firenze dovrebbe riproporre un doppio piano di lavoro: da un lato un graduale aumento dei carichi con il passare degli allenamenti, dall’altro la ricerca di una chiara identità di gioco basata sull’aggressione alta per il recupero palla e l’attacco sugli esterni.

Nel mezzo, come da prassi, anche le prime sgambate contro la Primavera scudettata, domenica 19 luglio, e il Gubbio tre giorni più tardi. Solo a fine mese, con la partenza fissata per il 24, il gruppo si trasferirà a Londra dove affronterà Queens Park Rangers e Watford il 25 e 29 luglio, ma è allo studio anche un’eventuale terza amichevole a chiusura della tournée inglese. Detto del primo test reale in arrivo venerdì 14 agosto, quando in Coppa Italia al Franchi la Fiorentina riceverà una tra Benevento e Ravenna, Grosso e la sua squadra chiuderanno il precampionato affrontando gli spagnoli del Deportivo La Coruña al Viola Park giovedì 6 agosto e il Modena dell’ex Galloppa due giorni dopo allo stadio Braglia. Un programma già fitto nel quale Grosso cercherà di gettare le basi del suo lavoro, pur facendo i conti con un mercato che almeno fino alla chiusura del primo settembre potrebbe stravolgere più di uno scenario.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere fiorentino.