L'analisi Corriere fiorentino: "Quindicesimo posto, due vittorie in 11 partite e più di due gol subiti ogni 90' "

Il dorso locale del Corriere della Sera mantiene una lettura più prudente, in controtendenza rispetto agli altri commenti, ma guarda con fiducia alla crescita dei giovani viola

Il calcio, così come la vita, è (spesso) questione di punti di vista. C’è chi guarda sempre e comunque il bicchiere mezzo pieno e chi, al contrario, si concentra sulla parte vuota. Prendiamo la Fiorentina. Si può puntare l’attenzione sui cinque punti raccolti nelle ultime tre partite e sui (timidi) segnali di crescita arrivati anche con la Juventus, ma sarebbe sbagliato nascondere sotto il tappetto tutta la polvere che ancora riempie il Viola Park.

Perché è vero (appunto) che la realtà può apparire diversa a seconda dello spirito con cui la si guarda mai poi ci sono dei dati oggettivi. Uno su tutti: la classifica. Giudice più o meno supremo che almeno per il momento non può che emettere una sentenza di condanna. Dopo undici giornate la Fiorentina si ritrova al 15mo posto, con un ruolino di marcia a dir poco magro e che diventa ancor più triste se analizzato nel dettaglio. Fino ad oggi infatti Mastantuono e compagni hanno vinto soltanto due partite, e l’hanno fatto contro due delle ultime quattro: Venezia e Sassuolo. Per il resto sono arrivati tre pareggi (con Napoli, Atalanta e Juventus) e la «bellezza» di sei sconfitte, con Roma, Frosinone, Torino, Genoa, Como e Inter. Lo stesso Vanoli ha sicuramente tamponato una situazione sportivamente drammatica ma la svolta vera e propria non è ancora arrivata. Anzi.

Il mister infatti ha raccolto 9 punti in 8 partite anche se, a sua parziale giustificazione, va detto che il calendario che lo ha accolto non era certo dei più comodi visto che gli ha proposto avversari come Napoli, Como, Inter, Atalanta e Juventus.

Si spiega anche così, ma non soltanto ovviamente, il fatto che in questo secondo scorcio di campionato che ha portato da una sosta all’altra sono arrivati soltanto 5 punti in 6 partite frutto di tre k.o. (peraltro consecutivi) con Genoa, Como e Inter, una vittoria (col Sassuolo) e i due pareggi con Atalanta e Juve. A proposito. Due risultati arrivati in un Franchi nel quale la Fiorentina è ancora a secco di vittorie per un rendimento casalingo (3 punti in 6 partite) che la vede al penultimo posto, davanti alla sola Udinese. Del resto, e così veniamo al vero problema di questa squadra, è dura pensare di stare chissà quanto più in alto in classifica quando si prendono 25 gol (2,27 di media) in 11 giornate.

È questa quindi (sperando che De Gea torni su un rendimento accettabile) la sfida che Vanoli si trova davanti. Trovare un equilibrio il più possibile sostenibile tra l’ineludibile natura offensiva della rosa e la necessità di subire (almeno) un po’ meno. Qualcosa, comunque, si intravede. Il 4-2-3-1 con Oulai in mediana e Pedro sulla trequarti è un buon punto di partenza anche se alla ripresa ci sarà da trovar posto anche ad Atta. E poi i giovanissimi. L’ivoriano è in crescita impetuosa, Mastantuono è certamente tra le note positive, Njie viene da tre gol consecutivi. Sono loro, in questo autunno a dir poco uggioso, i piccoli raggi di sole ai quali aggrapparsi per sperare in un futuro sereno.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino