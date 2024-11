Corriere Fiorentino: “Pradè-Palladino a colloquio, a gennaio serve un vice Kean ed un esterno” 

La Fiorentina si trova in un momento positivo, con una squadra che ha superato le aspettative iniziali grazie a una gestione tecnica e dirigenziale efficace. Dopo i dubbi estivi, la squadra si è dimostrata solida, imbattuta da 8 partite di campionato e con 6 vittorie consecutive. La pausa arriva nel momento giusto per rifiatare e pianificare, nonostante la buona posizione in classifica.

La dirigenza, guidata da Pradè e in stretta collaborazione con l’allenatore, ha lavorato bene sui nuovi acquisti, come Bove e Gosens (riscatto a determinate condizioni), Gudmundsson (riscatto rimandato per il processo pari a 17 milioni più 3,5 di bonus), Cataldi (la Lazio chiede 4 milioni) e Colpani (pronti 12 milioni più 2 di bonus), che hanno già dato un contributo significativo. Alcuni di questi giocatori sono arrivati con formule temporanee che potrebbero diventare definitive grazie a clausole di riscatto legate alle presenze.

Parallelamente, si guarda al futuro, come dimostra la clausola di 52 milioni per Moise Kean e i rumors su nuovi acquisti per gennaio, tra cui un vice-Kean e un esterno offensivo. Come racconta l’interesse per lo svedese Jansson del Rapid Vienna seguito a quello per lo svizzero Vargas. Nel mercato invernale, le priorità saranno le uscite e qualche aggiustamento strategico, mentre le operazioni più importanti sembrano rimandate all’estate, quando la dirigenza si concentrerà su conferme e nuovi investimenti per consolidare il progetto di ricostruzione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.