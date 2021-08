Corriere Fiorentino, Pjanic-Fiorentina: c’è l’aiuto di Ramadani. Idea Cistana per la difesa

Miralem Pjanic alla Fiorentina? Ci sta lavorando Ramadani. Ecco quanto scritto nell’edizione odierna de Il Corriere Fiorentino. Il bosniaco guadagna 7,5 milioni di euro, ma il Barcellona se ne vuole liberare a tutti i costi ed è pronto a partecipare al pagamento dell’ingaggio. Il problema sta nella concorrenza della Juventus visto che Allegri sarebbe ben felice di riaverlo a disposizione ma per accontentarlo la società deve prima cedere (almeno) un centrocampista e, per il momento, non ci sta riuscendo.

L’edizione odierna del quotidiano si sofferma anche sul “capitolo difensori”. Italiano vorrebbe avere cinque centrali a disposizione e la partenza di Dalle Mura apre quindi alla possibilità che arrivi un altro rinforzo. Un giovane come Cistana per esempio, difensore del Brescia seguito da tempo.

LEGGI ANCHE: