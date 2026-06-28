Corriere fiorentino: "Piace Liberali del Catanzaro. Il trequartista ha una clausola rescissoria da 6 milioni"

Può agire da trequartista ma anche da esterno di attacco. La clausola è bassa ma occhio alla concorrenza di Como e Sassuolo.

La Fiorentina è pronta a ufficializzare il primo acquisto della sua estate. È atteso oggi a Firenze il difensore brasiliano classe 2005 Viery, proveniente dal Gremio in un’operazione da 15 milioni più due di bonus. Il giocatore sosterrà domani le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà al club viola fino al 2031. Le manovre di mercato della Fiorentina non si limitano però alla sola difesa.

Il ds Fabio Paratici ha infatti messo gli occhi su Mattia Liberali, fantasista del Catanzaro di Aquilani e rivelazione dell’ultima serie B, chiusa con 4 gol e 4 assist. La clausola rescissoria da 6 milioni ha già attirato l’interesse di numerosi club di A tra cui Como e Sassuolo, con la Fiorentina pronta a inserirsi. Il classe 2007 offre grande duttilità tattica: può agire da trequartista (ruolo ricoperto nel Catanzaro dietro l’ex viola Iemmello) ma anche da esterno d’attacco. Proprio uno dei reparti considerati prioritari. Restano calde anche le piste Koleosho e Thorsvedt: l’estate viola entra nel vivo.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere fiorentino