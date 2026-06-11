Corriere fiorentino: "Piacciono Thorstvedt e Koleosho. Napoli su Ndour ma la Fiorentina chiede 30 milioni"

I primi interessi di mercato della Fiorentina. Thorstvedt è uno dei nomi, ma anche Koleosho, nel giro della nazionale U21. Il Napoli sonda Ndour ma i viola sparano alto.

Ancora qualche giorno da trascorrere a New York per pianificare l’immediato futuro della Fiorentina, poi Paratici potrà concentrarsi sul mercato. Intanto le prime idee cominciano a prendere forma, anche in virtù dell’arrivo di Grosso sulla panchina viola.

A seguire l’allenatore nel tragitto dal Sassuolo alla Fiorentina potrebbe essere infatti il norvegese Thorstvedt, centrocampista in scadenza la prossima estate con i neroverdi che avrebbe già aperto al trasferimento, mentre tra gli obiettivi per le fasce ci sarebbe anche l’Under 21 Koleosho, esterno di proprietà del Burnley ma in prestito al Paris Fc dopo una precedente esperienza all’Espanyol.

In attesa di capire quale sviluppo avranno le trattative sono da registrare anche le voci in arrivo da Napoli, dove il ds Manna avrebbe incontrato gli agenti di Ndour ricevendo un’apertura di massima. Diverso il punto di vista del club viola, nel quale Paratici è tra i primi estimatori del mediano e per il quale la valutazione sarebbe vicina ai 30 milioni.

Lo riporta stamattina il Corriere fiorentino

