Corriere fiorentino: "Philogene ha chiesto all'Ipswich Town la cessione. La Fiorentina ci prova"

Il calciatore avrebbe manifestato alla sua società (l’Ipswich Town) di volersene andare. Un’idea da approfondire.

La tavola è apparecchiata: prestito con diritto di riscatto fissato ad una cifra molto alta (circa 40 milioni), con diritto di recompra a favore del Real Madrid.

Fabio Paratici insomma ha fatto tutto quello che doveva e poteva per mettere le mani su Franco Mastantuono e, adesso, non resta che aspettare che il gioiello argentino prenda la sua decisione. Con una certezza: il Real non ha nessuna voglia di rimandarlo al River Plate e, gli piaccia o no, l’argentino di questo si deve fare una ragione. Certo, le alternative non gli mancano: Milan e Roma in Italia, Fulham e chissà quanti altri club in Premier, Benfica. Una concorrenza tostissima, per la Fiorentina, che nonostante dal club spagnolo stiano facendo di tutto perché l’affare vada in porto con i viola ha deciso di non esercitare alcuna pressione. Della serie: il ragazzo deve venire solo se realmente convinto, per questo è bene che decida da solo.

Si vedrà, anche se via via che le ore passano aumenta la speranza di riuscire in quella che in un primo momento pareva una missione impossibile. Mastantuono, quindi, ma non solo. In quella zona del campo dovranno arrivare almeno un paio di rinforzi e nelle ultime ore è spuntato il nome di Jaden Philogene.

Classe 2002, avrebbe manifestato alla sua società (l’Ipswich Town) di volersene andare. Un’idea, da approfondire magari una volta che sarà risolta la questione per il talento del Madrid. Per quanto riguarda Kean invece rimane la sensazione che alla fine si possa andare verso una separazione anche se per il momento non si registrano contatti diretti o incontri fissati col Como. In prima fila comunque, in caso di cessione, resta Mateo Pellegrino e dal tipo di centravanti che arriverà dipenderà anche il destino di Piccoli.

L’ex Cagliari rimarrebbe volentieri, ma qualora dovesse arrivare un numero 9 di primissimo livello farebbe ovviamente le sue riflessioni. Intanto, come previsto, Sohm (prestito a 1 milioni più diritto di riscatto a 10) ha raggiunto Moreno al Venezia.

Lo scrive questa mattina in edicola il Corriere fiorentino