Corriere Fiorentino: "Per Dodô e Fortini c'è l'interesse dalla Serie A, per Gosens si apre la pista Betis Siviglia"

Sul primo Roma e Napoli sembrano defilate, ma occhio all'Inter, sul 2006 c'è sempre il Torino, per il tedesco la Spagna.

La Fiorentina lavora in uscita, soprattutto sulle corsie e, come scrive il Corriere Fiorentino, gli indiziati a lasciare la viola in quella zona di campo sono 3: Dodô, Fortini e Gosens.

Il primo non è un mistero che ha il desiderio di andarsi a giocare la Champions League, e il club non si opporrebbe in caso di un'offerta congrua alle proprie valutazioni (15 milioni), ma ad oggi non ci sono affondi concreti da parte di nessuna squadra: Roma e Napoli sembrano aver virato su altri profili, l'unica speranza al momento rimane l'Inter, che deve sostituire Dumfries, e con il mancato arrivo di Palestra, il brasiliano potrebbe essere una valida alternativa.

Sul classe 2006 invece, c'è sempre l'interessamento del Torino, ma che ad oggi, oltre a un sondaggio, non si è mosso più di tanto, con questo ipotetico affare che dunque rimane in fase di stallo.

C'è poi il tedesco ex Atalanta: il giocatore vorrebbe continuare la sua esperienza in viola, ma il club lo considera come un sacrificabile in caso di offerta soddisfacente, e proprio in questa direzione sembra muoversi il Betis Siviglia, che ha manifestato più di un semplice interesse verso il classe 1994.