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Corriere Fiorentino: "Per Dodô e Fortini c'è l'interesse dalla Serie A, per Gosens si apre la pista Betis Siviglia"

Sul primo Roma e Napoli sembrano defilate, ma occhio all'Inter, sul 2006 c'è sempre il Torino, per il tedesco la Spagna.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 giugno 2026 11:39
Corriere Fiorentino: "Per Dodô e Fortini c'è l'interesse dalla Serie A, per Gosens si apre la pista Betis Siviglia" -
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La Fiorentina lavora in uscita, soprattutto sulle corsie e, come scrive il Corriere Fiorentino, gli indiziati a lasciare la viola in quella zona di campo sono 3: Dodô, Fortini e Gosens.

Il primo non è un mistero che ha il desiderio di andarsi a giocare la Champions League, e il club non si opporrebbe in caso di un'offerta congrua alle proprie valutazioni (15 milioni), ma ad oggi non ci sono affondi concreti da parte di nessuna squadra: Roma e Napoli sembrano aver virato su altri profili, l'unica speranza al momento rimane l'Inter, che deve sostituire Dumfries, e con il mancato arrivo di Palestra, il brasiliano potrebbe essere una valida alternativa.

Sul classe 2006 invece, c'è sempre l'interessamento del Torino, ma che ad oggi, oltre a un sondaggio, non si è mosso più di tanto, con questo ipotetico affare che dunque rimane in fase di stallo.

C'è poi il tedesco ex Atalanta: il giocatore vorrebbe continuare la sua esperienza in viola, ma il club lo considera come un sacrificabile in caso di offerta soddisfacente, e proprio in questa direzione sembra muoversi il Betis Siviglia, che ha manifestato più di un semplice interesse verso il classe 1994.

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