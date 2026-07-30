Corriere Fiorentino: "Pellegrino sempre più viola, c'è l'intesa con il Parma, ma prima va venduto Kean"

L'argentino sembra essere il sostituto dell'ex Juve, voluto fortemente dal Como e da altri club in Europa.

Continua la telenovela Kean: da giorni ormai non si parla altro di un possibile addio dell'attaccante, con la Fiorentina che avrebbe già in pugno il sostituto.

Come riporta il Corriere Fiorentino, è Mateo Pellegrino il nome più vicino all'attacco viola: col Parma ci sarebbe già una sorta d'intesa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni (30 milioni), ma prima comunque, bisogna capire quale sarà il futuro dell'italiano.

La richiesta della Fiorentina è di 38-40 milioni tra parte fissa e bonus. Su di lui c'è il Como, ma non sono da escludere anche le piste dall'estero.