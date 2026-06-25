Corriere Fiorentino: "Paratici pesca in Argentina. Occhi puntati sui giovanissimi Baroni e Aranda"
Con il primo c'è già stato un incontro con l'agente al Viola Park, mentre sul secondo solo raccolta di informazioni
A cura di Redazione Labaroviola
25 giugno 2026 11:12
Una trequarti all'insegna della gioventù: come riporta il Corriere Fiorentino, Paratici si sta muovendo per 2 giovani provenienti dall'Argentina: Giovani Baroni, classe 2009 del Talleres, e Tomas Aranda, 2007 del Boca Juniors.
Due numeri 10 molto giovani, che sembrano aver stregato la Fiorentina: l'agente di Baroni ha già fatto visita al Viola Park, mentre sul secondo al momento, sono state raccolte solo alcune informazioni.