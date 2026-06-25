Corriere fiorentino: "Paratici a caccia agli esterni, si seguono Cancellieri, Bakayoko e Noa Lang"

Ne serviranno almeno due per corsia nel 4-3-3 di Grosso. Dunque la Fiorentina segue molti profili di esterni giovani e ambiziosi.

Lui, ma non solo. Del resto se la base è il 4-3-3 (modificabile in 4-2-3-1) di attaccanti esterni ne servono quattro. Due per corsia. Ecco allora l’interesse per Cancellieri (in uscita dalla Lazio), quello per Joshua Bakayoko (Lipsia) o i sondaggi per Noa Lang, di ritorno al Napoli. Occhio però, perché i viola cercano anche giocatori che sappiano muoversi sulla trequarti. Non a caso al Viola Park ha di recente fatto visita l’agente del super talento Giovani Baroni (Talleres), così come non sono un caso le informazioni raccolte su Tomas Aranda, del Boca Juniors. Argentini, numeri 10, il primo classe 2009 e il secondo 2007.

Giovanissimi, pieni di qualità, e ancora tutti da scoprire. E magari alla fine non saranno loro, ma questa è la via maestra da seguire.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere fiorentino