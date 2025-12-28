Corriere Fiorentino: “Ogni giorno che passa è un passo in più verso l’Inferno”

Come prima (dell’Udinese) peggio di prima. Perché adesso, dopo questo pesantissimo pranzo post natalizio, la classifica è se possibile più brutta di com’era sette giorni fa. Sempre più ultima, la Fiorentina, a cinque punti dal Genoa (quartultimo) ma con una partita in più. Come se quella della settimana scorsa non fosse stata altro che una parentesi, aperta e richiusa nello spazio di niente per tornare, immediatamente, al nulla cosmico di questo deprimente campionato.

Aveva vinto, convinto e illuso (al netto della superiorità numerica dopo nemmeno 10’), la Fiorentina di sette giorni fa, e Vanoli non poteva che ripartire da lì. Stesso modulo. Lenti, i viola, quasi sempre impacciati e (soprattutto) tremendamente timidi. E basta pensare al dato apparso a metà del primo tempo sul possesso palla (62% a 38% in favore del Parma) per capire di cosa stiamo parlando. E pensare che dall’altra parte c’era una squadra molto spesso innocua (11 gol fatti prima di ieri, peggior attacco della serie A) e quasi mai padrona del campo. Eppure la Fiorentina ha consegnato il pallone all’avversario e si è messa lì. In attesa di non si sa che cosa. E allora ecco l’immancabile dormita difensiva (Dodò, Fortini e Mandragora immobili) e l’1-0 di Sorensen. L’unico a rendersi davvero pericoloso (miracolo di Corvi) è stato Comuzzo. Inutile aggiungere altro.

Inutile, ripensando alla settimana appena trascorsa, credere o sperare che questo gruppo di calciatori possa all’improvviso trovare la strada per la salvezza. La soluzione, semmai esiste, sta probabilmente altrove. Nella speranza che con l’anno nuovo cambi pure l’aria. O chissà, in un altro allenatore. Sarà Paratici, dopo la conferma di Vanoli fatta trapelare ieri dal club, a decidere. Con una sola certezza: ogni giorno che passa è un passo in più verso l’inferno. Lo riporta il Corriere Fiorentino.