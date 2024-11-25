Corriere Fiorentino: “Match scudetto con l’Inter? No eccessivo, ma non per la Champions”

La Fiorentina continua la sua marcia trionfale

La Fiorentina continua la sua marcia trionfale, ottenendo la settima vittoria consecutiva in campionato e confermandosi seconda in classifica, a un solo punto dal Napoli. Nonostante i timori di un calo dopo la sosta, la squadra ha dimostrato maturità e solidità, vincendo 2-0 contro il Como.

Il primo tempo è stato deciso da un lampo di Adli, sfruttando al massimo il primo tiro in porta, mentre nella ripresa un De Gea monumentale ha salvato il risultato con parate straordinarie, prima che Kean chiudesse la partita in contropiede.

La Fiorentina ha saputo adattarsi tatticamente, alternando momenti di sofferenza a soluzioni creative e gioco fluido. Nonostante qualche rischio, i viola hanno confermato la loro capacità di vincere anche partite difficili, dimostrandosi una squadra matura e ambiziosa, ormai proiettata verso obiettivi importanti come la zona Champions. Domenica prossima, contro l'Inter, sarà una sfida che sa di scudetto. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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