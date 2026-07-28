Corriere fiorentino: "Mastantuono, c'è molta concorrenza, Paratici può far valere gli ottimi rapporti col Real"

Le difficoltà per arrivare a Franco Mastantuono non sono poche ma la Fiorentina cercherà accaparrarsi il talento argentino.

Il mercato viola si muove chiaramente su due binari, e se da un lato Fiorentina e Venezia continuano a parlarsi per Moreno, in entrata uno dei sogni di Paratici ha un nome preciso: Franco Mastantuono. Le difficoltà non sono poche. In primis perché il Real Madrid non ha ancora deciso la strada più idonea da far percorrere al talento argentino: la concorrenza è alta e nutrita, e in favore di Paratici giocano gli stretti e consolidati rapporti con il club spagnolo. Servirà tempo e pazienza.

Come del resto ben sa la Fiorentina anche sul fronte Thorstvedt. Per il centrocampista del Sassuolo, fedelissimo di Grosso, servirà prima trovare una sistemazione a Sohm e almeno uno tra Fabbian e Brescianini, con quest’ultimo terzino sinistro adattato nelle amichevoli e il club viola pronto a valutare solo cessioni a titolo definitivo.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere fiorentino