Corriere fiorentino: "Lucci ha discusso anche di Piccoli. Il destino suo e di Kean sono intrecciati"

Anche Roberto Piccoli nella discussione con la proprietà di Lucci. Nel mentre, il Torino offre 5 milioni per Fortini.

Kean quindi, ma non solo. Con Lucci si è discusso anche di Piccoli (altro suo assistito), il cui destino è ovviamente legato a quello di Moise. Nel frattempo Paratici continua a lavorare al resto, e in particolare agli esterni visto che i terzini sono tutti potenzialmente in uscita e che là davanti non ci sono attaccanti. Vanno in questo senso i continui e sempre più insistenti contatti per Norton-Cuffy (Genoa) e per Koleosho.

A proposito. Nella giornata di ieri il Torino ha mosso passi molto concreti per Niccolò Fortini raggiungendo un’intesa di massima col suo agente per il quale, essendo in scadenza tra un anno e non essendoci sviluppi per il rinnovo, sarebbe pronto a mettere sul piatto 5 milioni. L’attaccante dell’Under 21 invece, messosi in mostra nelle ultime amichevoli della Nazionale maggiore, è tra i preferiti per iniziare a dar forma al tridente di Grosso.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere fiorentino.