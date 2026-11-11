Il protagonista Corriere fiorentino: "Lo svedese chiamato per la prima volta in Nazionale: Njie ha besso il turbo"

Njie innesta le marce alte: la prima chiamata nella Nazionale svedese incorona il momento d'oro del classe 2005, finora il migliore dei viola per impatto e gol

«Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre sono una prova». Lo diceva Agatha Christie e anche se probabilmente il concetto non si può applicare alla lettera al calcio di certo può essere da spunto per parlare di uno che partita dopo partita e (soprattutto) gol dopo gol sta dimostrando con i fatti di essere come minimo un progetto di grande giocatore.

Lui è Alieu Njie, e contro la Juventus ha messo un altro (pesantissimo) mattoncino nel suo personalissimo percorso di crescita. «È il momento migliore della mia carriera», ha raccontato lui stesso domenica sera, e l’obiettivo adesso è continuare a correre. «Lavoro ogni giorno per segnare ma anche per costruire qualcosa per i miei compagni. Sono contento ma sono solo al primo step». Parole e musica per Paolo Vanoli, che già a Torino si era accorto di aver per le mani un diamante grezzo sul quale valeva la pena investire tempo, attenzione e, perché no, pure qualche sonora arrabbiatura: «Mi prendo il merito di averlo scoperto, gli sto addosso ogni cinque minuti ma sono felice per lui».

L’importante adesso è che, una volta centrato l’obiettivo di esser convocato con la nazionale maggiore della Svezia, Njie resti con i piedi per terra. Non a caso il mister, scottato da quanto successo con Oulai, Fagioli e Ndour in occasione della precedente sosta («Li ho persi mentalmente» ha spiegato) lo ha catechizzato anche prima che partisse. Della serie: goditi il momento, ma quando torni devi lavorare come e più di prima. Un messaggio di cui questo ragazzo deve far tesoro, per far si che quei famosi tre indizi diventino definitivamente una prova inconfutabile.

Arrivato nelle ultimissime ore di mercato in prestito con diritto di riscatto per circa 20 milioni complessivi (l’obbligo scatterà alla prima presenza in serie A successiva al prossimo 5 febbraio) Njie sta convincendo tutti a suon di prestazioni. E basta dare un occhio ai numeri per capirlo: 3 reti consecutive in campionato (con Atalanta, Sassuolo e Juve), 3 assist (due in campionato e uno in Coppa Italia), 1.9 dribbling riusciti a partita (il 48.4% rispetto a quelli tentati) e un contributo diretto in termini di gol (reti + assist appunto) che lo vede al pari di gente come Pulisic, Douvikas, De Bruyne. Mica poco per uno che fino all’anno scorso, al Toro, passava più tempo in panchina che in campo.

«Dopo Vanoli non ho più avuto fiducia», disse lui presentandosi a Firenze. In viola invece tutto è cambiato: sempre titolare ad eccezione della gara col Genoa quando, comunque, il mister lo buttò dentro subito dopo l’intervallo. È lui insomma, una delle (poche) note liete di questo complicatissimo avvio di stagione. E poi Mastantuono (non a caso da Madrid arrivano segnali di grande soddisfazione per il suo percorso) e Oulai. Giovani o giovanissimi che, in assenza di grandi leader, stanno provando ad accelerare il proprio percorso di crescita.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino