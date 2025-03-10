Corriere Fiorentino: “L’assalto finale non basta alla Fiorentina per evitare il ko. Un punto sarebbe stato prezioso”
Con il tridente messo nel finale, la Fiorentina ha sfiorato il pari
Non basta un finale all’assalto alla Fiorentina per evitare una sconfitta pesante contro il Napoli. I viola, con Kean, Gudmundsson e Beltran nel tridente nel finale, sfiorano il pari ma escono dal Maradona con l’amaro in bocca. Un punto sarebbe stato prezioso per classifica e morale, ma il verdetto del campo è netto: il Napoli vince con merito, dominando il primo tempo e colpendo una traversa con Di Lorenzo, oltre a costringere De Gea a tre parate decisive.
L’errore del portiere spagnolo, che regala a Lukakuil gol dell’1-0 respingendo male un tiro di McTominay, facilita il compito della squadra di Conte. Ma la Fiorentina, disegnata da Palladinocon un 3-5-2 iniziale e priva di Gosens, fatica a costruire gioco e si affida a lanci lunghi per un Kean combattivo ma mai pericoloso. Lo scrive il Corriere Fiorentino.