Corriere Fiorentino lancia l’allarme: “Contro la Cremonese Kean potrebbe restare ancora fuori”

Continua a tenere banco l'assenza di Kean

Il duo Piccoli-Gudmundsson ha messo a nudo i limiti di un attacco che senza le sue prime firme stenta a rendersi pericoloso in zona gol. E per forza di cose mantiene intatte paure e preoccupazioni in vista della trasferta (fondamentale) di lunedì prossimo a Cremona, quando Kean potrebbe esser costretto a restare nuovamente fuori per i problemi alla tibia, al pari di Solomon alle prese con tempi di recupero ancora più lunghi visto il recupero dall’infortunio muscolare. Lo scrive il Corriere Fiorentino. 

