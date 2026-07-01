Corriere fiorentino: "La multa da pagare costringe Paratici ad accelerare sul fronte delle uscite"

Multa per la Fiorentina per aver violato le regole sul costo della rosa. In virtù di questo e dei soldi spesi per Viery, la Fiorentina punta a qualche uscita.

Di sicuro per Paratici sarà un mercato complicato e certo la notizia arrivata ieri non può averlo fatto felice. La Uefa infatti ha fatto sapere che la Fiorentina dovrà pagare una multa di 6 milioni (calcolata in proporzione ai punti percentuali oltre il limite stabilito e all’entità dell’eccesso) per aver violato la regola sul costo della rosa, avendo registrato un rapporto rispetto ai ricavi superiore al 70% per l’anno solare 2025.

Per questo, e dopo aver investito 15 milioni più due di bonus per Viery, il ds spera di accelerare sul fronte uscite. Quella di Beltran, per il quale entrerebbero circa 7 milioni più una percentuale sulla futura rivendita, ma non solo. Ieri per esempio è stato quasi definito il prestito di Kouadio all’Avellino. Nel frattempo restano in piedi le trattative per Thorstvedt e Koleosho, mentre per il ruolo di terzino sinistro piace Oso, del Siviglia.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere fiorentino

