Corriere Fiorentino: “La Fiorentina trova la porta con una facilità imbarazzante. E Kean vola!”

La Fiorentina ha confermato la sua vocazione offensiva con una prova eccezionale, segnando 9 gol in 116 minuti di Serie A

La Fiorentina ha confermato la sua vocazione offensiva con una prova eccezionale, segnando 9 gol in 116 minuti di Serie A. Moise Kean ha aperto le marcature al 9° minuto e Lucas Beltran, con la maglia numero 9, ha raddoppiato. La squadra ha segnato 4 gol in 53 minuti contro una Roma in difficoltà, continuando una striscia impressionante di gol che include 2 contro il Milan, 6 contro il Lecce e 4 in Conference League contro il San Gallo.

La Fiorentina, che ha segnato almeno 2 gol in tutte le partite giocate al Franchi tranne contro il Venezia, ha mostrato un'efficacia offensiva condivisa da tutta la squadra. Moise Kean, dopo aver superato un infortunio alla caviglia, ha segnato due gol contro la Roma, la sua prima doppietta in Serie A dal novembre 2022.

La Fiorentina di Palladino si sta affermando come una squadra temibile in attacco, capace di rispondere rapidamente e trovare la porta con facilità, consolidando la sua posizione e mettendo in difficoltà avversari di rilievo come la Roma. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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