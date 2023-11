Corriere Fiorentino: “La Fiorentina si schianta ancora una volta. Basta parlare di Champions, solo illusioni”

Se non è una sentenza, poco ci manca. Perché ancora una volta, e non si contano più, la Fiorentina si schianta sui propri limiti e rimanda l’appuntamento col salto di qualità. Una sconfitta immeritata (basta pensare all’incredibile parata di Maignan su Mandragora al 95’) ma quando la storia si ripete così spesso significa che oltre certi limiti non si può andare. Parlare di Champions insomma (in caso di successo sarebbe stato aggancio al quarto posto) rischia soltanto di false illusioni. Meglio vivere alla giornata (oggi per esempio la Fiorentina rischia di uscire dalla zona che vale l’Europa) consapevoli che per puntare più in alto serve qualcosa di più. Lo scrive il Corriere Fiorentino.