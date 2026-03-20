Corriere Fiorentino: “La Fiorentina si conferma tra le migliori otto. Missione quarti compiuta, ma quanta fatica!”

Missione quarti di finale compiuta, ma quanta fatica. La Fiorentina si conferma tra le migliori otto della Conference, dopo aver superato — non senza affanno — nel doppio confronto il Rakow. Nel prossimo turno l’avversario sarà il Crystal Palace (andata a Londra il 9 aprile, ritorno a Firenze il 16), che ieri ha battuto l’Aek Larnaca solo ai supplementari.

Vanoli aveva avvertito i suoi alla viglia: «Il vantaggio ottenuto all’andata non conta molto». E così è stato. Perché la Fiorentina la qualificazione l’ha dovuta totalmente riedificare sul rettangolo di gioco di Sosnowiec. Una partita tignosa, come lo stesso Vanoli aveva definito il Rakow, condizionata anche dal manto erboso pieno di buche e irregolarità: con la compartecipazione degli avversari la Fiorentina si è resa protagonista di una prestazione non indimenticabile per qualità e precisione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.