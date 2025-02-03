Corriere Fiorentino: “La Fiorentina resta in zona Champions ma ci sono i soliti problemi. Così è dura restare lassù”

Palladino ha scelto una squadra prudente, senza esperimenti

La Fiorentina resta in zona Champions, ma la prestazione continua a destare dubbi. Nonostante la vittoria contro un modesto Genoa, la squadra ha sofferto ancora una volta nel secondo tempo, schiacciandosi troppo in difesa e rischiando di compromettere il risultato. Palladino ha scelto una formazione prudente, senza esperimenti, confermando gran parte della squadra che aveva battuto la Lazio. Kean ha sbloccato il match con un gol spettacolare, e Gudmundsson ha raddoppiato prima dell'intervallo, sfruttando la scarsa incisività offensiva del Genoa.

Nella ripresa, però, la Fiorentina ha concesso troppo, subendo il 2-1 e finendo per difendersi con sei uomini. Nonostante la vittoria, restano le incertezze: con un atteggiamento così passivo e i prossimi impegni contro l'Inter, restare ai vertici sarà complicato. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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