Corriere Fiorentino: “La Fiorentina ha l’occasione di lasciare la zona rossa. Da non bissare la brutta figura di giovedì”

Il futuro in dodici partite. Da stasera a Udine e sino all’epilogo (speriamo felice) con l’Atalanta il 24 maggio. Ottantaquattro giorni di passione a caccia della salvezza. Come ha detto Allegri, che la serie A sa come maneggiarla, da marzo si fa sul serio. È una provocazione, ma sino a un certo punto. Adesso i punti pesano il doppio e gli errori si pagano cari. La Fiorentina non può più permettersi cali di tensione inaccettabili come giovedì contro lo Jagiellonia.

Proprio contro l’Udinese, penultima del girone di andata nel calendario asimmetrico, la Viola aveva ottenuto al Franchi la prima vittoria in campionato. Una partita fatta bene, condita da cinque reti, ma condizionata dall’espulsione del portiere Okoye dopo appena sette minuti. Il ritorno nasce in condizioni diverse. La Fiorentina, pur tra alti e bassi, è cresciuta. L’Udinese viene da tre sconfitte consecutive. Ma sarebbe superficiale fermarsi all’analisi dei risultati perché la squadra di Vanoli continua a rimanere inaffidabile: che squadra vedremo stasera? Quella organizzata che ha sorpreso il Como in Riva al Lago o quella disperante che si è fatta segnare tre gol in 50 minuti dallo Jagiellonia, costringendo l’allenatore a gettare nella mischia i titolari e all’extra sgradito di mezzora dei supplementari?

In trasferta, nelle ultime settimane, la Fiorentina sembra più logica e quadrata che nel rudere del Franchi: tre vittorie, le ultime due consecutive, un pareggio e una sconfitta (a Napoli) il bilancio tutto sommato lusinghiero. Vanoli ha trovato equilibrio, il coraggio va bene, ma chiudendo i varchi. Serve lo spirito di Como: la capacità di saper soffrire e rimanere in partita anche nei momenti di difficoltà.

La continuità è fondamentale per arrivare al traguardo e le notizie, provenienti dagli altri campi, devono essere uno stimolo per tirarsi fuori dai guai: le sconfitte di Lecce e Cremonese, contro Como e Milan, potrebbero consentire alla Fiorentina di chiudere la ventisettesima giornata fuori dalla zona rossa. Bisogna dirlo piano e soprattutto è necessario verificare cosa ha lasciato l’ultima vergognosa prestazione casalinga con lo Jagiellonia. Mai la Fiorentina, in questa stagione, aveva subito quattro reti. È vero che la squadra, con i titolari, soprattutto con Fagioli e Kean, ha saputo rimediare e guadagnare l’accesso agli ottavi di Conference, ma la Coppa ha dimostrato che il malato non è guarito.

Udine è una tappa fondamentale per capire lo spirito, cioè per verificare se la Fiorentina rialzerà la testa, lasciandosi alle spalle il brutto scivolone interno. Non sarà facile perché la Coppa non ha soltanto tolto le certezze appena ritrovate, ma ha anche lasciato stanchezza e una diffusa emergenza sulle corsie esterne.

A Udine mancheranno Dodò per squalifica e Solomon infortunato. Gosens è acciaccato e Gudmundsson, candidato al rientro, non è ancora al massimo dopo l’infortunio alla caviglia. E invece serviranno energie e sostanza contro una squadra fisica, anche se insondabile. L’Udinese è capace di grandi prestazioni e cali improvvisi. In casa, giusto un mese fa, ha battuto la Roma. E Zaniolo, a secco da sette partite, vorrà punire chi non ha creduto in lui. La Fiorentina, dopo le vittorie con Como e Pisa, non può fermarsi. Da stasera comincia un altro campionato. Lo riporta il Corriere Fiorentino.