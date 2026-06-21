Corriere fiorentino: "La Fiorentina fa i conti con gli errori del passato. Piccoli è un problema per Paratici"

Il centravanti italiano venne pagato oltre 25 milioni di euro la scorsa estate. Possibile un prestito, per non doverlo cedere e realizzare una dolorosa minusvalenza

Di certo tre anni più tardi l’addio di Beltran testimonia come la Fiorentina di oggi stia (ancora) facendo i conti con gli errori del passato, un aspetto che rischia di ripetersi anche per altri attaccanti, pagati cifre persino superiori a Beltran. Se per l’argentino, vista la mancata realizzazione di alcuni bonus, l’investimento finale era stato di poco inferiore ai 20 milioni (19,7) sul futuro di Piccoli ballano almeno 25 milioni, quelli versati al Cagliari la scorsa estate.

Un problema non da poco per Paratici che sul mercato mantiene buoni rapporti con Cherubini, oggi ad del Parma ma già ds di una Juventus guidata insieme, che potrebbe aprire a un arrivo in prestito del centravanti italiano. Con un futuro di Kean tutto ancora da scrivere lo spazio per Piccoli in viola è comunque frenato anche da valutazioni tecniche, e un’eventuale cessione temporanea al Parma alle prese con varie richieste per Pellegrino (anche viola) potrebbe diventare una via di fuga interessante rispetto al rischio di dolorose minusvalenze.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere fiorentino