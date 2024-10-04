Corriere Fiorentino: “La Fiorentina è ancora come il Franchi, un cantiere aperto. Servono miglioramenti con il Milan”

Mandragora out, Palladino deve riadattare il centrocampo

Adesso Palladino dovrà riadattare il suo centrocampo visto che Mandragora era uno dei giocatori più utilizzati in questa stagione. Nella speranza che alla fine non sia nulla di grave la Fiorentina ha sbloccato la partita con un gol di Adli, seguito dal raddoppio di Kean. Nonostante la vittoria per 2-0, la squadra è ancora un "cantiere aperto", con miglioramenti necessari in vista della sfida contro il Milan, atteso domenica. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-dura-ikone-non-ne-azzecca-una-sottil-fischiatissimo-si-salva-solo-adli/270836/