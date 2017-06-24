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Il Corriere Fiorentino: la doppia partita di Bernardeschi

La partita contra la Germania è fondamentale, per proseguire nell’europeo under 21 ma anche per rimandare ulteriormente il momento della scelta definitiva

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 giugno 2017 12:17
Il Corriere Fiorentino: la doppia partita di Bernardeschi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Una sfida alla Germania da dentro o fuori. Per proseguire nell’avventura dell’Europeo Under 21, ma anche per rimandare ulteriormente il momento della scelta definitiva. Quella di stasera, per Federico Bernardeschi, è una partita doppia: da una parte il bisogno di battere i tedeschi almeno tre a uno (sperando che la Repubblica Ceca non batta la Danimarca) dall’altro le voci su una preferenza accordata alla Juventus logica conseguenza del silenzio sul rinnovo offerto dalla Fiorentina.

Fonte: Il Corriere Fiorentino

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