Il Corriere Fiorentino: la doppia partita di Bernardeschi
La partita contra la Germania è fondamentale, per proseguire nell’europeo under 21 ma anche per rimandare ulteriormente il momento della scelta definitiva
A cura di Redazione Labaroviola
24 giugno 2017 12:17
Una sfida alla Germania da dentro o fuori. Per proseguire nell’avventura dell’Europeo Under 21, ma anche per rimandare ulteriormente il momento della scelta definitiva. Quella di stasera, per Federico Bernardeschi, è una partita doppia: da una parte il bisogno di battere i tedeschi almeno tre a uno (sperando che la Repubblica Ceca non batta la Danimarca) dall’altro le voci su una preferenza accordata alla Juventus logica conseguenza del silenzio sul rinnovo offerto dalla Fiorentina.
Fonte: Il Corriere Fiorentino