Corriere Fiorentino: “Kean tentato dall’offerta dell’Al Hilal, Inzaghi a caccia di un centravanti”

Sta diventando una specie di agonia ma, del resto, era parso abbastanza evidente fin da subito che sarebbe andata così. Giorno dopo giorno, ora dopo ora, il 15 luglio si avvicina e ogni volta che sembra chiudersi una porta per Moise Kean se ne apre improvvisamente un’altra. Basta pensare a quanto successo nell’ultima settimana, e di nuovo nelle ultimissime ore: l’Al Qadsiah che molla la presa e chiude per Retegui, il Galatasaray che prima contatta l’agente, poi affonda e arriva ad un passo dalla chiusura per Osimhen salvo poi fermarsi davanti alla richiesta di garanzie bancarie e, nella serata di giovedì, la nuova chiamata dall’Arabia.

Stavolta, dall’altra parte del telefono, l’Al Hilal di Simone Inzaghi. Alla ricerca di un centravanti dopo aver fallito (tanto per tornare sempre al concetto dell’effetto domino) il proprio tentativo per il nigeriano del Napoli. E se è vero che da un punto di vista agonistico quel tipo di destinazione non fa impazzire Kean (non a caso alla fine ha declinato la prima proposta ricevuta) è innegabile che davanti a cifre ancora più alte debba e voglia fare una riflessione molto seria.

L’unica certezza infatti, ora come ora, è che l’Al Hilal è pronto a mettere sul piatto più dei 15 milioni (per quattro anni) dell’Al Qadsiah e per questo, il bomber viola, ci penserebbe. Di sicuro però, detto che pure la proposta della Fiorentina lo ha fortemente colpito (4 milioni netti all’anno), è sempre la Premier, e in particolare il Manchester United, la soluzione che potrebbe chiudere gioco, partita e incontro. Il problema è che da quel punto di vista non si è ancora mossa la pedina che potrebbe spostare tutte le altre. L’Arsenal infatti pur essendo vicino al traguardo non ha ancora chiuso per Gyokeres e fino a quando ci sarà una possibilità il Manchester Utd resterà in attesa. Rinnovo con la Fiorentina, Al Hilal o United. Sono queste, pur sapendo che tutto può cambiare nel giro di cinque minuti, le soluzioni aperte. Lo riporta il Corriere Fiorentino.