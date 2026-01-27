Corriere Fiorentino: “Kean rientrerà tra i convocati per il Napoli. Impossibile dire se da titolare o meno”

Per Kean infatti la tabella di marcia salvo ulteriori ricadute prevede il rientro tra i convocati per la trasferta di sabato a Napoli (impossibile dire oggi se da titolare o meno) e l’unica alternativa, a meno di soluzioni a sorpresa, sarebbe Kouame. In difesa invece spazio probabilmente a Fortini e Ranieri (Dodò e Gosens a riposo) con la conferma obbligata, in attesa di rinforzi dal mercato, di Comuzzo e Pongracic.

Dall’altra parte la nuova «intrusa» tra le grandi del calcio italiano. Una squadra, il Como, capace di regalare spettacolo e di dominare a tal punto le partite da essere allo stesso tempo il secondo miglior attacco e la seconda miglior difesa del campionato. Un giocattolo bello e ai limiti della perfezione quello costruito da Fabregas, in piena lotta per la Champions e che può permettersi ampie rotazioni mantenendo comunque altissimo il livello. Caqueret, Addai e Sergi Roberto sabato erano in panchina in occasione del fragoroso 6-0 al Torino e oggi dovrebbero partire dall’inizio. Gara secca, senza supplementari ma immediati rigori in caso di pareggio al 90’ e, chi vince, ai quarti sfiderà il Napoli al Maradona. Lo scrive il Corriere Fiorentino.