Corriere Fiorentino: “Kean ha chiesto un anno in meno di contratto (fino al 2029). La Fiorentina offre 4 milioni”

Ieri è andato in scena il primo incontro tra gli agenti del ragazzo e la dirigenza viola. L’incontro è stato costruttivo. Non era certamente possibile aspettarsi un prolungamento lampo, e la trattativa sarà probabilmente lunga. Entrambe le parti vogliono rinnovare. La Fiorentina ha dalla sua un’offerta da 4 milioni annui a stagione, il giocatore in questo anno ha acquisito uno status di livello.

L’ex attaccante della Juventus, vorrebbe un anno in meno sul contratto. La Fiorentina ha proposto un accordo fino al 2030, mentre il ragazzo preferirebbe una durata minore (2029). Sulla cifra c’è ancora da trovare l’accordo giusto. La Fiorentina come detto, ha messo sul piatto 4 milioni a stagione, mentre Kean vorrebbe qualcosa in più. Poche settimane fa ha declinato 15 milioni annui dall’Arabia Saudita. Ieri al Viola Park le parti si sono ribadite i buoni propositi, ed i rispettivi punti di partenza. Lo scrive il Corriere Fiorentino.