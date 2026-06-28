Corriere fiorentino: "Italiano vorrebbe Mandragora al Besiktas, per ora i tentativi turchi sono caduti nel vuoto"

L'ex allenatore viola preme per riavere il centrocampista. Per ora nulli i tentativi della squadra turca.

Una situazione similare a quella di Mandragora, che l’ex Italiano ritroverebbe volentieri al Besiktas ma per il quale i primi tentativi turchi sono caduti nel vuoto. Obbligato a ridurre una rosa troppo ampia, e a bilanciare entrate e uscite, Paratici dovrà perciò saper bilanciare il bisogno di vendere alle giuste condizioni ma senza svendere, preparando una squadra da mettere a disposizione di Grosso che risulti più equilibrata possibile.

Operazione non banale che il ds ha comunque già avviato con più di un’idea da sviluppare a breve, quando chiuso l’ultimo bilancio anche sul piano burocratico la sua mano nella costruzione di una nuova Fiorentina sarà più evidente.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere fiorentino



