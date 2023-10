Corriere Fiorentino, il sogno della Fiorentina passa anche dal ranking: con il 5º posto Champions possibile

Qualora l’Italia chiudesse il ranking di questa stagione al primo o al secondo posto infatti, anche la quinta otterrebbe il pass Champions. Obiettivo difficile, sia chiaro. Del resto a bocce ferme era opinione diffusa che la Fiorentina si presentasse ai nastri di partenza con le solite sette squadre davanti: Napoli, Lazio, Juventus, Inter, Milan, Atalanta e Roma, in rigoroso ordine di punti raccolti nel 2022-23. Eppure, queste prime otto giornate, stanno raccontando altro. Prima di tutto, per rispondere a chi parlava di calendario agevole, va sottolineato come Bonaventura e compagni abbiano già battuto sia Atalanta che Napoli. Certo, i valori di fondo restano, ma l’ambizione della Fiorentina dev’essere esattamente quella: riuscire ad andare oltre i propri limiti e continuare a mettere fieno in cascina, approfittando dei problemi delle concorrenti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.