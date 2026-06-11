Corriere Fiorentino: "Il Napoli piomba su Ndour. Il centrocampista apre al trasferimento in azzurro"
Manna ha già incontrato gli agenti del calciatore, ma c'è da convincere la Fiorentina: i viola chiedono almeno 30 milioni
Il Napoli sembra essere interessato a Cher Ndour. Come riporta il Corriere Fiorentino, il centrocampista italiano è entrato nella lista de desideri della squadra partenopea: il DS degli azzurri, Giovanni Manna, sembra aver già incontrato gli agenti del calciatore, che da quel che trapela, avrebbe aperto al trasferimento.
Allo stato attuale delle cose, con la Fiorentina che ha appena ufficializzato Grosso come nuovo allenatore, non sembra esserci una vera e propria trattativa: non basta l'apertura del calciatore, serve anche convincere il club viola, che non cederà l'italiano per meno di 30 milioni, cifra che sembra non congrua con le valutazioni del Napoli.