L'analisi Corriere fiorentino: "Il mister intenzionato a rilanciare Oulai al posto di Fagioli: decisione in extremis"

Vanoli valuta Oulai dal primo minuto al posto di Fagioli. Una scelta ancora da definire, con la decisione definitiva attesa soltanto a ridosso del fischio d'inizio

«Non è una partita, è la Partita con la P maiuscola». Lo dice Paolo Vanoli, lo certifica la storia. Il Franchi è pronto a indossare il vestito delle grandi occasioni per la gara numero 175 in serie A tra Fiorentina e Juventus in un classico del nostro calcio che attraversa i decenni e che a Firenze non ha bisogno di dizionari per essere compreso.

Le strade da percorrere sono due: il romanticismo per una rivalità senza tempo ma anche la classifica che necessita di ulteriori risposte dopo i quattro punti ottenuti contro Atalanta e Sassuolo. Vanoli, ben consapevole della situazione, ha percorso il doppio binario di cui sopra in una vigilia come sempre di grande attesa e tensione. «Il mio obiettivo è quello di insegnare ai nuovi cosa sia la Fiorentina: ho sempre sottolineato l’importanza della maglia che indossiamo», ha detto.

E così, appunto, ci sono i risultati: «La miglior medicina per ogni squadra è la vittoria, anche se io vedevo già da prima una crescita. Ora però ci mancano i tre punti in casa, ma i ragazzi devono continuare con questa voglia di strafare». Un successo tra le mura amiche manca infatti da aprile e Vanoli ha ribadito l’importanza di far tornare il Franchi un fortino, contro una Juventus in risalita nonostante gli infortuni e «allenata da un tecnico molto bravo, che conosce Firenze e il significato della partita per questa città».

Poi c’è il campo. Vanoli vuole dare continuità alle scelte degli ultimi due incontri, ma le recenti prestazioni da subentrato di Oulai potrebbero cambiare le gerarchie nel cuore del centrocampo; Fagioli, a cui il tecnico ha comunque dedicato parole al miele anche ieri, potrebbe stavolta partire dalla panchina con l’ivoriano dal primo minuto, ma il ballottaggio è aperto e il rebus verrà però risolto soltanto oggi. La speranza ad ogni modo è quella, con un risultato di prestigio, di poter accontentare tutti prima della sosta: i tifosi, con una vittoria contro la rivale di sempre, e la classifica, allontanandosi ancora di più dalla zona rossa.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino