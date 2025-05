Corriere Fiorentino: “Il fallimento della Fiorentina è emblematico, resta al nono posto. Settimana disastrosa”

La Fiorentina resta al nono posto in classifica con 59 punti, tre in più rispetto allo scorso anno, ma ormai fuori dalla corsa per l’Europa dopo una settimana disastrosa: due sconfitte consecutive in campionato e l’eliminazione dalla Conference League. Superata anche dal Milan, la squadra di Palladino si prepara a chiudere una stagione deludente con le ultime due gare: domenica contro il Bologna e il 25 maggio a Udine.

La sconfitta contro il Venezia ha rappresentato un crollo mentale e tecnico. I viola sono apparsi spenti, privi di idee e di energie, condizionati sì da assenze pesanti (Kean, Cataldi, Gudmundsson), ma soprattutto svuotati nella testa. Nel primo tempo solo un tiro in porta (di Fagioli su regalo avversario), mentre il Venezia ha sprecato diverse occasioni in contropiede. Nella ripresa sono arrivati i due gol dei lagunari, con la Fiorentina incapace di reagire davvero, se non con il gol inutile di Mandragora. Neanche i cambi e il nuovo modulo hanno inciso, mentre i pochi attaccanti disponibili non sono stati nemmeno utilizzati.

Il fallimento viola è emblematico: in una stagione in cui ha battuto tutte le big, ha regalato punti a squadre come Venezia e Monza e ha mostrato un evidente limite di rosa proprio nel momento decisivo. Il sogno europeo svanisce ancora una volta, nonostante un leggero miglioramento nei punti rispetto al 2023. Contro il Bologna, servirebbe un miracolo per riagganciarsi alla Conference, ma più realisticamente la partita servirà solo per chiudere con dignità un’annata piena di rimpianti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.