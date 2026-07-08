Corriere fiorentino: "Il Como potrebbe inserirsi per Dodô. La Lazio resta alla finestra per Piccoli"

In uscita restano da vedere le trattative di Dodô e di Piccoli. Per il primo c'è la possibilità che il Como si interessi, per il secondo resiste l'ipotesi Lazio.

In fondo, in assenza di offerte, molti discorsi sono ancora tali. È il caso di Dodò, per il quale una nuova pretendente potrebbe diventare il Como visto l’attendismo di Roma e Napoli, ma pure di Gosens, mentre per Piccoli la Lazio resta alla finestra. C’è poi la questione spinosa di Gudmundsson. Per l’islandese si registrano solo sondaggi dall’estero e un pensiero non approfondito da parte dell’Atalanta, ma per lui come altri il mercato è appena all’inizio.

La stessa truppa di esuberi di rientro dai prestiti imporrà a Paratici un surplus di lavoro, scoprendo quanto il Verona possa far sul serio per Barak, ratificando il prestito di Kouadio al Monza (al quale piace anche Moreno) e valutando l’interesse dell’Avellino per Bianco oltre che per Martinelli comunque tra gli obiettivi della Sampdoria.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere fiorentino