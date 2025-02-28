Corriere Fiorentino: "Gelato, rifinitura e ritiro pre partita. Palladino vuole consolidare la fiducia"

Nonostante la dirigenza viola abbia escluso un cambio immediato in panchina, i risultati restano il fattore determinante per il suo futuro

Raffaele Palladino si gioca una partita cruciale contro il Lecce, non tanto per la sua panchina alla Fiorentina, ma per consolidare la fiducia della società, messa in discussione negli ultimi giorni. Per rafforzare lo spirito di squadra, l'allenatore ha scelto di puntare sulla compattezza del gruppo, concedendosi un gelato con il suo staff nelle vicinanze del Franchi dove il gruppo ha sostenuto la rifinitura e riunendo tutta la rosa al Viola Park per un ritiro prepartita. Questa strategia mira a creare unità e concentrazione in vista di una gara importante.

Nonostante la dirigenza viola abbia escluso un cambio immediato in panchina, i risultati restano il fattore determinante per il futuro di Palladino. La sfida contro il Lecce, pur non essendo decisiva, rappresenta un banco di prova significativo per l'allenatore, chiamato a dimostrare di poter invertire la rotta. La pressione è alta, ma la speranza è che la squadra possa rispondere con la stessa determinazione mostrata contro l'Inter, quando ha saputo affrontare un avversario di alto livello. Lo scrive il Corriere Fiorentino.