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Corriere Fiorentino, fumata più nera che grigia durante l'incontro tra Batistuta e Barone

Come riporta quest'oggi il Corriere Fiorentino: "L'incontro di ieri tra Batistuta e la Fiorentina americana all'interno del Franchi non ha dato alcun esito. Doveva essere l'occasione per conoscersi e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 giugno 2019 10:21
Corriere Fiorentino, fumata più nera che grigia durante l'incontro tra Batistuta e Barone -
Rassegna Stampa
Batistuta
Barone
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Come riporta quest'oggi il Corriere Fiorentino: "L'incontro di ieri tra Batistuta e la Fiorentina americana all'interno del Franchi non ha dato alcun esito. Doveva essere l'occasione per conoscersi e parlarsi da vicino dopo le telefonate delle scorse settimane. Il confronto è durato poco più di un'ora. Bati vuole chiarezza sulla sua eventuale mansione in società. Più che degli aspetti pratici, sembra che molto della trattativa ruoti intorno a quel che verrà chiesto a Batistuta, anche perchè lo stesso ex centravanti difficilmente lascerebbe le proprie attività per una semplice rappresentanza. Sul fronte del grande ex le parti torneranno a parlarsi soltanto in futuro".

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