Corriere Fiorentino, fumata più nera che grigia durante l'incontro tra Batistuta e Barone
Come riporta quest'oggi il Corriere Fiorentino: "L'incontro di ieri tra Batistuta e la Fiorentina americana all'interno del Franchi non ha dato alcun esito. Doveva essere l'occasione per conoscersi e...
Come riporta quest'oggi il Corriere Fiorentino: "L'incontro di ieri tra Batistuta e la Fiorentina americana all'interno del Franchi non ha dato alcun esito. Doveva essere l'occasione per conoscersi e parlarsi da vicino dopo le telefonate delle scorse settimane. Il confronto è durato poco più di un'ora. Bati vuole chiarezza sulla sua eventuale mansione in società. Più che degli aspetti pratici, sembra che molto della trattativa ruoti intorno a quel che verrà chiesto a Batistuta, anche perchè lo stesso ex centravanti difficilmente lascerebbe le proprie attività per una semplice rappresentanza. Sul fronte del grande ex le parti torneranno a parlarsi soltanto in futuro".