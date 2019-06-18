Corriere Fiorentino, fumata più nera che grigia durante l'incontro tra Batistuta e Barone

Come riporta quest'oggi il Corriere Fiorentino: "L'incontro di ieri tra Batistuta e la Fiorentina americana all'interno del Franchi non ha dato alcun esito. Doveva essere l'occasione per conoscersi e...

A cura di Redazione Labaroviola 18 giugno 2019 10:21

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