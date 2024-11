Corriere Fiorentino: “Franchi in ritardo, Campo di Marte senza risorse. Ed ora che cosa succede?”

Il progetto di riqualificazione dell’area di Campo di Marte, legato ai lavori sullo stadio Franchi, è in una fase di stallo. Nonostante il concorso vinto dallo studio Arup, che prevedeva interventi integrati come una “vela verde” con spazi commerciali, hotel, uffici, una nuova piscina e un parcheggio multipiano, l’attenzione dell’amministrazione si è concentrata esclusivamente sullo stadio, lasciando il resto in sospeso.

La variante urbanistica per la riqualificazione è stata abbandonata, complice l’opposizione del Quartiere 2, di alcuni partiti e comitati locali, che considerano il progetto troppo invasivo. A oggi, molte idee rimangono sulla carta: il parcheggio multipiano è bloccato dalle trattative con Ferrovie, la riqualificazione dei giardini e della palestra Astori è ferma per mancanza di risorse, e la costruzione di una nuova piscina è ancora a livello di ipotesi. Anche il sottopasso ciclabile, discusso da decenni, resta un progetto irrealizzato.

L’area di Campo di Marte, che avrebbe dovuto beneficiare di una trasformazione moderna e integrata, si presenta ora come un insieme disconnesso di idee incerte e interventi rinviati. Lo riporta il Corriere Fiorentino.